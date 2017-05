'België geeft me de kracht mezelf te zijn'

Er zijn nog altijd 73 landen in de wereld waar homoseksualiteit wordt gecriminaliseerd, Pakistan is er een van. De homoseksuele Saeed (44) is het land in 2005 ontvlucht, op zoek naar een beter leven. "Als je op homoseks wordt betrapt, riskeer je 100 zweepslagen en een gevangenisstraf die varieert tussen twee jaar en levenslang. Leef je in de regio die grenst aan Afghanistan, dan word je als homo gestenigd tot je dood bent." Voor zijn vlucht wist niemand dat Saeed homoseksueel was. "Mijn familie oefende wel druk op me uit: 'Komaan, wanneer ga je trouwen?'