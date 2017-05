'Agentes met hoofddoek? Moet kunnen'

De Amsterdamse politietop maakte gisteren bekend dat ze nadenkt om een hoofddoek toe te staan als onderdeel van het politie-uniform. De politie hoopt zo meer agentes met migratieachtergrond aan te werven. In een interview met Terzake sluit Bonte zich aan bij die redenering. De lokale politie moet volgens hem een afspiegeling zijn van de lokale bevolking. Dat is een manier om radicalisering bij jongeren beter te kunnen tegengaan. In landen zoals de VS, Canada, Engeland, Australië en Ierland mogen agentes al hoofddoeken dragen. "Ik zou dromen van een politiekorps zoals in Amsterdam: daar heeft 18 procent van de agenten een migratieachtergrond.