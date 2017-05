Willen wij Trump gehoorzamen?

Terwijl de vaderlandse media cameraploegen in de bosjes langs de Brusselse Ring dropten om het wonder te aanschouwen van een presidentiële autocolonne op een geëvacueerde autostrade, beperkten de Amerikaanse collega’s de eerste buitenlandse reis van hun staatshoofd tot de essentie. Van de wapendeal in Saudi-Arabië ging de focus vluchtig naar Israël en dan via de photo opportunity met de paus naar de NAVO. België en de rest van Europa kregen amper een vermelding.

Wat ze gezien hebben van de rondreis van president Donald Trump zal de professionele volgers in Washington alweer genoeg reden tot ergernis hebben gegeven. Er bestaat geen groter contrast tussen wat Trump-de-kandidaat ooit vertelde over het Amerikaanse Saudi-beleid en de zoete broodjes die hij zelf ongegeneerd ging bakken in Riyad.