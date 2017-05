Welcome, Mr. President. Geniet van België en de EU

Honderden regeringsleiders bezoeken jaarlijks Brussel, maar een Amerikaanse president produceert emotie. Vooral als de president Republikein is. Die is ‘oorlogszuchtig’, predicaten voor Ronald Reagan en George W. Bush. Of ‘klimaatscepticus’. Zoals Donald Trump. Hij is de boeman die wapens verkoopt aan Saudi-Arabië. Hij is niet de enige. FN exporteert 60 procent van zijn productie naar Saudi-Arabië. Maar niemand demonstreert voor de deur van de Waalse regering.

Brussel voelt vandaag wat het betekent wanneer de Amerikaanse president ‘in town’ is. In Washington D.C. regeert voor het eerst sinds 20 januari een ‘Trump- vrije dag’. Geen persbriefings, geen executive orders, geen tweets, geen onverwachte uithaal. Alleen het Congres kabbelt voort met hoorzittingen over mogelijke banden tussen Team Trump en ‘de Russen’.