Ik heb laatst in Het Nieuwsblad ook iets over mijn moeder gezegd, zei ik. Dat is iets anders, zei mijn vrouw. Jij bent schrijver en ze komen het je vragen. Wat heb je gezegd?



Dat mijn moeder, toen ik vroeger in weer en wind met de fiets naar het college moest, altijd zei: 'Ge zult niet smelten.' En dat ze daar gelijk in had. Het is een beetje een motto van me geworden. Als iets lastig is, denk ik: vooruit, Peeters, ge zult niet smelten.