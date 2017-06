Waarom quota voor voorlopige hechtenis geen oplossing zijn

Een groep experts adviseerde justitieminister Geens (CD&V) om quota te voorzien bij voorlopige hechtenis. Ik vraag mij af of die experts de realiteit wel kennen.

In de praktijk blijkt dat voor mensen die in de justitiële molen terechtkomen vaak geen alternatieven beschikbaar zijn. En dat is, meer nog dan de wettelijke regels, de belangrijkste oorzaak van het (te) grote aantal mensen in voorhechtenis.

Na 19 jaar praktijk meen ik volgende categorieën te kunnen weerhouden die bij de onderzoeksrechter worden voorgeleid :

a. Professionele criminelen. Dit zijn goed georganiseerde criminelen die er hun hoofdbezigheid van hebben gemaakt om op illegale wijze geld te verdienen: grootschalige drugshandel, mensenhandel en -smokkel, overvallen, woninginbraken en ga zo maar door.