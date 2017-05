Van twee dingen begreep Herman de Coninck helemaal niets: rock-’n-roll en Brussel

Ja, het is waar. De dichter is al twintig jaar dood. En ook waar: ik kan het nog altijd niet geloven. En ik keur het ook niet goed. Want toen zijn grote hart brak, was dat toch ook een soort ­contractbreuk tussen hem, de poëet, en ons, zijn lezers. We hadden tenslotte nog veel gedichten van hem tegoed. En dan nog het liefst in de definitieve versie die hij er vaak en op eenvoudig verzoek via zijn wonderbaarlijke warme stem van leverde.