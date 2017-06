Trumps besluit is ronduit gevaarlijk voor het voortbestaan van de planeet

Het palmares van Donald Trump op vlak van klimaat is ronduit indrukwekkend. In amper een half jaar tijd maakte hij van de VS een absolute klimaatfossiel, met de benoeming van klimaatnegationist Scott Pruitt als adviseur, het knippen van de middelen van het Environmental Protection Agency, de herrijzenis van de omstreden North Dakota pijplijn die dwars door kwetsbaar gebied loopt en de heropening van kolenmijnen. Als klap op de vuurpijl kondigde hij nu aan dat de VS uit het klimaatakkoord van Parijs stapt. Hij stort daarmee de strijd tegen klimaatverandering in een regelrechte crisis. Als de belangrijkste vervuiler in de wereld besluit om de problematiek te ontkennen, kan dit een regelrechte ramp betekenen voor de strijd tegen klimaatverandering. Deze beslissing is ronduit gevaarlijk voor het voortbestaan van de planeet.

In Antarctica zijn ijzige vlaktes veranderd in een landschap vol grasgroen mos, omdat de permafrost er verdwenen is. Gesmolten. Net zoals het ijs op de Noordpool, waardoor op het Noorse eiland Spitsbergen zelfs de ingang van de rampbestendige Wereldzaadbank - een gigantische zadenbibliotheek met plantenzaden van over de hele wereld - instroomde. Elk gewas dat de mensheid nodig heeft om te kunnen overleven na een grote ramp ligt er opgeslagen. In de Stille Oceaan, tussen de VS en Japan, drijft ondertussen een gigantische plastic vuilnisbelt. Zelfs op stranden van afgelegen eilanden, waar nooit een mens voet aan de grond kreeg, spoelt het afval aan.

In eigen land is de boskaart vakkundig gekelderd door de Vlaamse knoeierscoalitie, met dramatische gevolgen voor de rechtszekerheid van de Vlaming en de toekomst van de kwetsbare bossen. Projecten zoals de blinde uitbreiding van Essers in Genk en het inplannen van Uplace in Machelen worden door de strot van de Vlaming geramd, tegen alle adviezen in. Terwijl Denemarken bijna de helft van zijn stroomproductie haalt uit hernieuwbare energie, bungelt België helemaal achteraan op plaats 23 in het EU-landenlijstje voor hernieuwbare energie. De stroomfactuur van een gemiddeld gezin is ondertussen opgelopen tot ongeveer 1000 euro per jaar, zelfs al verbruiken ze minder. Je zou er moedeloos van worden.

Dit is onze kans. Onze kans om als Vlamingen, Belgen en Europeanen het voortouw te nemen, om de lead te nemen in de groene omslag. Om, in navolging van Macron, klimaatwetenschappers uit de VS en elders in de wereld, een thuishaven te bieden maar ook om verder te gaan en ze ook echt aan het roer te zetten. Om op hun aanwijzingen en die van vele honderdduizenden burgers, middenveld en bedrijven ten volle in te zetten op de omslag. Om bedrijven die de omslag maken samen te brengen in een echte ‘Green Valley’, waar kruisbestuiving en technologische vooruitgang mens en planeet ten goede komt. De EU kan weer een leidende kracht worden, een baken van hoop, en er de economische én ecologische vruchten van plukken.

Ons klimaat gaat door een existentiële crisis, zo veel is zeker. En het lot van de mensheid hangt samen met de toekomst van dat klimaat. Of beter, met de mate waarin ons klimaat beheersbaar blijft. Maar, zoals het Chinese spreekwoord zegt: elke crisis is ook een kans.

De Climategate March trok meer bezoekers dan de inauguratie van Trump. Tijdens de biënnale in Venetië maakt kunstenaar Lorenzo Quinn een statement met twee gigantische armen die uit het water steken, een sculptuur dat de stijging van het zeepeil treffend verbeelde. Op de WOMED Awards - een jaarlijkse prijsuitreiking voor ondernemende vrouwen- kaapten in elke categorie onderneemsters die van duurzaamheid hun handelsmerk hebben gemaakt, de hoofdprijs weg. Meer en meer landbouwers kiezen terug voor gezonde en duurzame productie, met respect voor boer, mens, dier en natuur.

Het goede nieuws is dat steeds meer en meer wereldleiders, ondernemers en burgers die boodschap ook uitdragen. Wereldmachten als China en India investeren massaal in hernieuwbare energie. India stelde zich tot doel om tegen 2022 40% van de elektriciteitsbehoefte te halen uit hernieuwbare energie, terwijl China onlangs de plannen schrapte om 100 nieuwe steenkoolcentrales te bouwen. In de Verenigde Staten alleen al werken meer mensen in de solaire economie, dan in de steenkoolindustrie. Door die massale investeringen hebben ze niet alleen werkgelegenheid gecreëerd, ze hebben er ook voor gezorgd dat de investeringskosten in hernieuwbare energie nu al lager liggen dan die voor fossiele brandstoffen.

Meer en meer kranten berichten over klimaatverandering, over het belang van een gezond leefmilieu, over de nood aan meer bos, groen en natuur voor onze gezondheid. Tegenover elk probleem dat ik hierboven opsomde, staat een oplossing waaronder heel wat wetenschappers, activisten en burgers hun schouders zetten.

Allen zetten ze zich in voor het grotere geheel. Je stem laten horen, deel zijn van de oplossing, het is makkelijker dan ooit. De keuze is eindeloos. Van de Ocean Clean-up tot verpakkingsloze winkels, van hernieuwbare energie tot het hernieuwbare materialen, van de Klimaatzaak tot Dagen Zonder Vlees. De alternatieven liggen er, ze zijn haalbaar en betaalbaar. Vorige week raakte bekend dat een bedrijf als Lego, 100% draait op schone energie, drie jaar vroeger dan verwacht. Ook in de VS zelf zijn er tekenen van hoop. Vele staten hebben al verklaard zich wel aan de akkoorden te houden, tegen de houding van hun president in. En op de G7 was er meer aandacht dan ooit voor de strijd tegen klimaatverandering.

Laten we deze crisis dus zien als een kans, een opportuniteit, en niet alleen als een gevaar. Er beweegt wat. Het is tijd om op te staan voor onze waarden. Het is tijd om werk te maken van een groene toekomst. Het is tijd voor de EU 2.0.