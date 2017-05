Toen het de beurt was aan Portugal, gebeurde er iets. Of beter: toen gebeurde er eigenlijk niets

Ongetwijfeld zullen er ook in Noord-Korea enkele aardige mensen wonen, maar als u het mij vraagt loop ik toch liever verloren in Portugal. Al van toen ik er de eerste keer voet aan wal zette, nu ruim dertig jaar geleden, zit het goed tussen Lusitanië en mij. Vanwege Lissabon, natuurlijk. De koffie ’s ochtends bij Nicola, het biertje in de vooravond bij A Brasileira om er even pessoa te zijn tussen de andere pessoas, wat gewoon Portugees is voor ‘personen’. En de nacht in, met een cocktail, midden de tomeloze bric-à-brac van het Pavilhão Chinês, waar als je het mooi vraagt een opiumpijp wellicht ook een optie is.