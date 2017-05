Terwijl de titanen zich opmaken voor de ultieme machtstrijd, kibbelen wij in Europa verder

De hedendaagse versie van een keizerlijke parade, dat is de meest accurate beschrijving van het bezoek van Amerikaans president Trump aan Brussel. Met duizend man personeel, zestig voertuigen en dertig vliegtuigen arriveerde het staatshoofd in Brussel. Omdat de president wat ongeduldig van aard is, werd de spreektijd voor andere staatshoofden op de NAVO-top beperkt en werkten diplomaten zich uit de naad om de Europese lidstaten te doen plooien naar Trumps eisen.

Twee weken eerder lieten de Chinezen zich op een soortgelijke manier gelden, met een megalomane topontmoeting in Peking, waar Europese politici elkaar verdrongen voor Chinese investeringen en een fotomoment met president Xi Jinping.