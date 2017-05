Studietoelages moeten vooral bij leerlingen zélf terechtkomen

Het onderwijsrapport van deze krant kan enkel beklijvend worden genoemd. Vlaanderen telt steeds meer kwetsbare kinderen. In het secundair onderwijs gaat het over 170.399 van 434.603 leerlingen die leven in armoede.

Minister Crevits (CD&V) wijst op een verhoging van de studietoelages als een belangrijke maatregel tegen deze schrijnende situaties waarin vele leerlingen leven. De laatste cijfers werden niet publiek gemaakt. In het schooljaar 2014-2015 ging dat voor leerlingen in het secundair over 57 miljoen euro.

Maar komen die studietoelages wel bij die kinderen terecht, en zijn het enkel die kinderen die thuis wonen die voldoen aan onze armoedecriteria?

We herinneren ons allemaal de schrijnende dood van Jordy. Hij groeide goeddeels op in een jeugdinstelling en stierf in ontbering in een tentje, eenzaam.