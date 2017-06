Plots ga je twijfelen. Moedig je je dochter minder aan in het zwembad dan je zoon?

Ze huilt. Neen, correcter is: ze gilt om aandacht. Je dochter staat onder aan de trap waar haar broer zo-­even als een polderbizon op is gestormd. “Ik wil ook”, jammert Missy. “Ik kan nog niet alleen naar boven.”

Iedereen in huis weet wat er nu gebeuren gaat. Moeder blijft in de koffie roeren, dochter blijft gillen. Vader staat op. Je pakt je dochter in de armen – zij had de hare alvast gespreid – en je draagt haar troostend naar boven.