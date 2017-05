Misschien komen vegetarische mensen in een volgend leven terug als huisdieren, zei mijn vrouw

Wie is Kid Coco? vroeg mijn vrouw.



Een zanger van lang geleden, zei ik. Hij had een groepje, The Dinky Toys. Begin de jaren 90. Bij Humo, destijds, noemden we hem Kid Kaka. Van The Stinky Toys. Dat was (pdw)-humor.



De Kid heeft een nogal gespierd zelfbeeld, zei mijn vrouw. Hij noemt zichzelf hier een onweerstaanbare verleider. “De één perfectioneert zich in bloemschikken, ik in seks”, staat er.



Goed van hem, zei ik. Goed vóór hem.