May en Corbyn hebben de boter op het hoofd netjes verdeeld

'London Bridge is down'. Enige tijd terug lekte deze code door naar de pers. De zin wordt overgemaakt aan de premier wanneer Queen Elizabeth II overlijdt. Het zet de rouwperiode voor de natie in gang. Vandaag dompelen de gebeurtenissen in Londen het land in een diepe rouw, kort na de zelfmoordaanslag in Manchester. De vlaggen hangen opnieuw halfstok, monumenten in de hele wereld lichten alweer op in de kleuren van de Union Jack en de eerste minister staat terug voor de deur van Downing Street.