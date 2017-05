Maakt Trump van de VS een klimaatparia?

De beslissing van president Trump om al dan niet in het klimaatakkoord van Parijs te blijven, komt er deze week aan. Dat meldde hij op z'n favoriete communicatiekanaal: Twitter. We zullen eerstdaags weten welke strekking in zijn regering het haalt. De realiteitsontkenners die van de VS een internationale klimaatparia willen maken? Of de olie-industrie, die haar belangen wil verdedigen door de VS in het klimaatakkoord te houden?