Jongerenvoorzitters: "Wij willen geen generatie zijn die zichzelf in slaap suste"

Sinds vorige week donderdagavond leven we in een nieuwe wereld. Een wereld waarin de leider van één van de machtigste landen zich niet langer bekommert om een gedeelde toekomst: die van onze aardbol. Maar nu de eerste verontwaardiging is gaan liggen na Donald Trumps beslissing om uit het klimaatakkoord te stappen, hoeven we hier in Vlaanderen niet bij de pakken te blijven zitten. In tegenstelling tot wat velen misschien denken is een Vlaamse voortrekkersrol in de strijd tegen de klimaatopwarming geen druppel op een hete plaat. Niet alleen omdat elke druppel in die strijd telt, maar omdat zo’n voortrekkersrol kansen biedt. Ecologisch, maar ook economisch en sociaal.

En er is goed nieuws. Eind november vorig jaar keurden alle democratische partijen in het Vlaams parlement een resolutie goed die de krijtlijnen uittekent voor een ambitieus klimaatbeleid. Een reeks concrete aanbevelingen vormen een leidraad voor deze en volgende Vlaamse regeringen: gaande van ruimtelijke ordening tot mobiliteit, van wonen tot openbare gebouwen, van de landbouw en visserij tot de transport- en energiesector. En niet onbelangrijk, hoe Vlaanderen dat allemaal kan financieren. Alle partijen stemden toen in met de oprichting van een bijzondere commissie die deze en komende Vlaamse beleidsmakers bijstaat om die doelstellingen te verwezenlijken en om nieuwe aanbevelingen te doen. Aanbevelingen om (1) Vlaanderen te laten evolueren naar een koolstofarme samenleving, (2) de uitstoot van broeikasgassen nog ingrijpender te reduceren en (3) de energie-efficiëntie te blijven verhogen. Aanbevelingen goed voor het klimaat, een propere leefomgeving en onze portemonnee.