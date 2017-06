Het bijzondere aan de overwinning van Real? Dat het bewijs is geleverd van de overbodigheid van de trainer

Wat een hoogst vervelende zaterdagavond voor de neutrale voetballiefhebber met een minimum aan historisch besef. Real Madrid tegen Juventus was kiezen tussen de pest en de cholera, want twee meer foute teams vind je niet in het hedendaags topvoetbal. Juventus Turijn is de ploeg die jarenlang via sportief directeur Luciano Moggi de scheidsrechters en de wedstrijdresultaten beïnvloedde. In 2006 werden ze daarvoor gestraft met de afname van twee landstitels en de terugzetting naar tweede klasse.