De wereld draait niet om Trump

De show is eindelijk voorbij, laat ons nu maar terug aan het werk gaan. Er moet immers nog een en ander gebeuren als we effectief het klimaat willen redden. Of Trump daaraan meewerkt is eigenlijk absoluut niet zo belangrijk. Na maanden dralen is effectief gebleken dat hij geen enkele andere leider gevonden heeft die hem wil bijstaan in het antiklimaatkamp. Zelfs Poetin niet. Trump is meer dan ooit alleen, gemarginaliseerd. En vooral, zijn optreden heeft er eigenlijk voor gezorgd dat alle andere wereldleiders plots sterke pleitbezorgers geworden zijn van een streng klimaatbeleid. Noch Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker, noch raadsvoorzitter Donald Tusk hebben ooit zoveel over het klimaat gesproken als de laatste dagen.