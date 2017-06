Brussel is geweldig. Alleen jammer van sommige van zijn bestuurders

Brussel is een geweldige stad. Neen, echt. Alleen jammer van sommige van zijn bestuurders.

In tegenstelling tot vele andere steden heeft Brussel nooit komaf willen maken met de oude stijl van slecht, falend bestuur. Dat kost de stad veel aan gemiste samenhang en vooruitgang, aan welzijn en welvaart.

Neem nu dat ‘akkefietje’ over Samusocial, de organisatie voor daklozenopvang in de hoofdstad. Blijkt dat het bestuur van deze met het Brusselse stadsbestuur gelieerde vzw zichzelf royaal extra zitpenningen toekent per vergadering. Dat dikt lekker aan tot een extra nettoloon dat ongeveer even hoog ligt als een leefloon. Geen probleem, menen de bestuurders zelf, want om die zitpenningen te betalen worden … enkel giften gebruikt.