Beke heeft de meerwaardebelasting mentaal gelost

Het is stil in de Wetstraat, als media zich verliezen in de studie van de handgebaren van de Amerikaanse first lady. De opgefokte verslaggeving over het blitzbezoek van Trump duwde geen binnenlandse politiek naar achter. Die was er in de hete vakantiedagen niet. Maar de luwte is soms de ideale plek om, tussen de regels, een belangwekkend signaal te sturen.

Afgelopen weekend verdedigde Wouter Beke zich in De Tijd en Le Soir, zoals eerder in De Zondag (21/5), tegen linkse en Rerum Novarum-kritiek dat regeringen waaraan hij deelneemt asociaal beleid voeren. Volgens Beke is dat beleid centrumrechts en zorgt CD&V zorgt voor het centrum, voor het evenwicht. Socialisten kijken enkel hoe ze meer geld kunnen uitgeven, rechtse partijen willen vooral besparen, aldus de CD&V-voorman: zijn partij hervormt waar het kan, bespaart waar het moet en investeert om ons sociaal model overeind te houden.