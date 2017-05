Alsof de wereld nog niet genoeg hysterische salonsuffragettes herbergde

Ze overleefde op koffie, sigaretten en een diepgewortelde mannenhaat, en dat waren dan ook meteen de hoofdingrediënten waaruit ze dagelijks een nieuw klompje banaliteit boetseerde op haar blog. Een bekende en gerespecteerde schrijfster, nergens anders dan in haar eigen hoofd, in all caps toegejuicht door haar webvriendinnen en de sporadische verdwaalde lesbienne.