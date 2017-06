"De toekomst zit in het onderwijs, maar kijkt het onderwijs naar de toekomst?"

De kalotentruuk van het KA Etterbeek

Mijn oudste zoon is verleden jaar afgestudeerd aan het Nederlandstalige Koninklijk Atheneum van Etterbeek, mijn tweeling zit momenteel in het 5de jaar wetenschappen-wiskunde. Het relaas over het schitterend pedagogisch project in het artikel klopt, het is effectief enthousiasmerend en motiverend voor de er school lopende jeugd (en hun ouders). Maar die jeugd vergeet soms in welk geprivilegieerd milieu ze opgroeien.

Er is immers een enorm, latent aanwezig, element dat (groten)deels de hoge slaagpercentages van de leerlingen van het KAE in het hoger onderwijs verklaart, met name de financiële selectieprocedure die over de 6 jaar – en het eraan gelinkt Mattheuseffect – wordt doorgevoerd.

Het is mij nooit duidelijk geweest wat de effectieve pedagogische meerwaarde was van het ieder jaar organiseren van een (door de leerling verplicht te volgen) week ‘Geïntegreerde Werkperiode’ (GWP) – vanaf het tweede jaar in het buitenland – en die vanaf het derde jaar jaarlijks zo’n 500-600 euro per leerling kost (soms oplopend tot 800-900 euro). Dit gaat van een week Parijs/Amsterdam in het tweede jaar, naar Londen in het 3de, survival in de Ardèche of Pyreneeën in het vierde tot Griekenland, Italië, Finland, Tenerife, Berlijn, Barcelona … in functie van de studierichting in de laatste twee jaren.

Dat leerlingen zo’n extra week paasvakantie – altijd georganiseerd tijdens de week voor de paasvakantie – schitterend vinden, staat buiten kijf. Dat de kostprijs hiervan in verhouding staat tot de aangehaalde geestelijke verrijking van de scholier, kan in vraag worden gesteld.