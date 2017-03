Zware droogte teistert Cuba

Meer dan 70 procent van het land is getroffen. De 242 stuwmeren zijn nog maar voor 43 procent met water gevuld. Twintig waterbekkens zijn helemaal opgedroogd.



Sinds februari is in Cuba nog maar 29 millimeter regen per vierkante meter gevallen, duidelijk minder dan het gemiddelde van 42,6 millimeter in deze periode van het jaar, schrijft de partijkrant Granma. Al sinds 2014 valt er in Cuba minder neerslag dan normaal. Meteorologen spreken over de zwaarste droogte in meer dan 100 jaar.



De overheid roept de bevolking op spaarzaam te zijn met water. Op termijn moeten nieuwe ontziltings- en zuiveringsinstallaties soelaas brengen. Maar veel drinkwater gaat ook verloren door kapotte leidingen.