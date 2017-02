Zwaarste vrouw ter wereld (500 kilo) met cargovlucht van Egypte naar India voor operaties

Eman Ahmed kreeg al in haar kindertijd te kampen met abnormale gewichtstoename. Enkele jaren geleden kreeg ze een hartaanval, waardoor haar rechterarm en -been verlamd zijn en waardoor ze problemen heeft met haar spraak, zo staat te lezen op de 'Save Eman'-webpagina, die opgericht werd om geld in te zamelen. Eman zit ook 24 uur op 24 aan haar bed gekluisterd, ze is niet in staat er uit te komen.



Met kraan in vrachtvliegtuig

De vrouw, die al 25 jaar haar huis in Alexandrië niet verlaten had, werd opgehaald door de hulpdiensten en naar de luchthaven gebracht. Daar werd ze met een kraan in een vrachtvliegtuig gehesen, zo meldt de Egyptische cargomaatschappij ECC.



In Mumbai aangekomen werd ze opnieuw door een kraan in een speciaal daarvoor opgevorderde vrachtwagen gehesen en onder politie-escorte naar het Saifee hospitaal gereden, waar ze op een afdeling met brede deuren en een verstevigd bed is opgenomen. In het ziekenhuis zal ze een aantal tests ondergaan alvorens ze onder het mes gaat. Dat kan alles samen zes maanden duren.