Zonnige salade van pasta en asperges

Wat heb je nodig:

100 g veldsla

200 g groene asperges, gehalveerd

250 g mozzarella

150 g Parmaham

20 zwarte olijven, gehalveerd

20 kerstomaatjes, gehalveerd

1 courgette, in plakjes

200 g tortiglioni

handvol pijnboompitten

8 blaadjes basilicum

olijfolie

citroensap

peper en zout



Zo maak je het:

Stap 1: Kook de pasta beetgaar in licht gezouten water. Doe de courgetteplakjes bij de asperges en bedruppel met olijfolie. Kruid met peper en zout.

Stap 2: Grill de groenten gaar in een grillpan of op de barbecue. Schep onder de tomaten en voeg de pasta toe.

Stap 3: Leg de veldsla op een schaal, verdeel er de pasta en groenten over, bestrooi met de olijven en pijnboompitten en leg er de ham en gescheurde mozzarella op. Werk af met het basilicum, wat olijfolie en citroensap.

Kruid met extra peper en zout.