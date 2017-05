Zoet kippetje: met appel en zoete aardappels

Wat heb je nodig:

4 kipfilets

2 appelen

60 g oude gouda

4 zoete aardappelen

3 lente-uitjes, in ringen

1 el mayonaise

1 el platte kaas

2 el gehakte munt

2 el gehakte bieslook

boter

peper en zout



Zo maak je het:

Stap 1: Snij de appels en kaas in plakjes. Maak een inkeping in de kipfilets en vul de holtes met plakjes appel en kaas. Zet vast met een prikker en kruid het vlees met peper en zout. Verhit een klontje boter in een pan en bak de filets rondom bruin en gaar.

Stap 2: Schil de aardappelen en snij in blokjes. Kook beetgaar in licht gezouten water. Giet af en laat afkoelen.

Stap 3: Schep de lente-uitjes, mayonaise, platte kaas en kruiden onder de aardappelblokjes. Breng op smaak met peper en zout. Serveer er de kipfilets bij.