Zo smokkel je appelen en peren in je avondmaaltijd

De winter is het seizoen van de verse, Belgische appelen en peren. Het wordt vooral in fruitsalades en ontbijtjes gegeten. Ze zijn nu op hun best en zijn erg lekker met kippengehakt.

Wat heb je nodig:

4 appels, bijv. jonagold

4 peren, bijv. Doyenne

600 g kippengehakt

2 lente-uitjes, fijngehakt

40 g pijnboompitten

4 el paneermeel

1 groentebouillonblokje

boter

peper



Zo maak je het:

Stap 1: Verwarm de oven voor op 200°C. Snij ongeveer 2 cm onder het steeltje van de appels en peren een kapje af en hol ze met een klein lepeltje uit. Snij het vruchtvlees in kleine blokjes.

Stap 2: Meng het gehakt met de blokjes appel en peer, lente-uitjes en pijnboompitten en kruid met het verkruimeld bouillonblokje.

Breng verder op smaak met peper. Kneed het paneermeel door het gehakt om het wat steviger te maken.

Stap 3: Beboter een ovenschotel. Vul de appels en peren met het gehakt en zet het kapje op de gevulde appels en peren. Schik ze in de ovenschotel en zet 40 minuten in de oven.