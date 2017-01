Zelfs Mr. President ontsnapt niet aan de factcheck

Maarten Rabaey

Tijdens zijn eerste persmomenten als nieuwe president van de VS besteedden zowel Donald Trump als zijn woordvoerder meer tijd aan het bekritiseren van de media dan ze uitleg wilden geven bij hun eerste beleidsdaden - het terugschroeven van Obamacare, de aankondiging van een nieuw raketafweersysteem of de strijd tegen IS.

“Ik heb een doorlopende oorlog met de pers. Journalisten behoren tot de oneerlijkste mensen op aarde”, zei Trump tijdens zijn bezoek aan de CIA, terwijl zijn woordvoerder, Sean Spicer, het White House Press Corps de mantel uitveegde omdat ze “bewust valse verslaggeving” verspreidden over de opkomst tijdens de inauguratie.