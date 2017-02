Toets je vooroordelen aan de werkelijkheid

Enkele maanden voor Nosair, de vader van Zak Ebrahim, in 1990 zou worden gearresteerd voor de moord op de New Yorkse rabbi Meir Kahane, nam hij zijn zoon mee naar een schietbaan op Long Island. Zak was zeven, kreeg een ­ge­weer in de handen gedrukt en haal­de de trekker over. Zijn laatste schot raakte het lampje boven de roos.