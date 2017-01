Wie liegt: de wijkagent of de commissaris?

Ondanks een negatief rapport van een wijkagent kon Patokh Chodiev, de spil in Kazakhgate, Belg worden. Maar waarom bestempelt zijn overste dat rapport als een schriftvervalsing? De twee mogen het komen uitleggen in het parlement. Mogelijk opent ook Comité P een nieuw onderzoek.

Patokh Chodiev, de Oezbeekse miljardair die centraal staat in Kazakhgate, is in 1997 Belg kunnen worden via een naturalisatieprocedure. En dat ondanks twee negatieve rapporten van de wijkagent uit zijn woonplaats Waterloo. Omdat Chodiev door de Staatsveiligheid gelinkt werd aan de Russische maffia, raadde die aan het dossier verder te onderzoeken. In een derde rapport is plots geen sprake meer van de link met de maffia.