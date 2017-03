Wie blikje dumpt in stad Brussel krijgt voortaan 100 euro boete

Share Het wordt dus tijd dat de inwoners en bezoekers van de stad de moeite doen om die paar extra stappen te zetten voor ieders welzijn

De boetes voor het buitenzetten van vuilniszakken buiten de momenten van ophaling of het bevuilen van de openbare ruimte door te urineren, een kauwgom of een blikje weg te gooien, of door het niet opruimen van hondenpoep, worden verdubbeld van 50 naar 100 euro. Nieuw is de bestraffing voor het buitenzetten van een niet-conforme vuilniszak, dat betekent nu een boete van 150 euro.



Voor sluikstorten geldt nog altijd een bestraffing van 250 euro per vierkante meter. Het spuiten van graffiti (150 euro), afficheren zonder vergunning (50 euro) en het spugen of weggooien van een sigarettenpeuk (50 euro) blijft even duur.



"De stad Brussel beschikt op zijn gebied over 4.633 openbare vuilnisbakken. Het wordt dus tijd dat de inwoners en bezoekers van de stad de moeite doen om die paar extra stappen te zetten voor ieders welzijn", aldus schepen Lalieux.



Sinds 2007 werden er al meer dan 46.000 taksen opgelegd voor inbreuken tegen de openbare netheid door de daartoe bevoegde brigades, in samenwerking met de politie, die nog altijd actief speurt naar het op heterdaad betrappen van sluikstorters. Zo'n 90 pct van de opgelegde boetes wordt ook geïnd, de overige 10 pct ontsnapt eraan wegens een motief die de fiscale administratie aanneemt als waarachtig.