Wereldwijd verzet tegen Trump zwelt aan

Ongeveer vier miljoen mensen stuurden via het wereldwijde protestforum Avaaz een brief naar president Trump: een aantal dat trouwens met de seconde toeneemt. "Met het inreisverbod tegen moslims heeft Trump bewezen dat onze ergste angsten over zijn presidentschap terecht waren", leest de brief. "De wereld verwerpt uw angst, haatzaaierij en hypocrisie. Geconfronteerd met uw angst kiezen wij voor mededogen, luisterend naar uw vertwijfeling kiezen we voor hoop, in de plaats van uw onwetendheid kiezen we voor wederzijds begrip."