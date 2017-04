Waterdamp bij maan Saturnus maakt buitenaards leven mogelijk

Is er leven op andere planeten? Volgens NASA is het alvast goed mogelijk dat er iets leeft op Enceladus, een maan van Saturnus. Ze troffen er zowat alle bouwstenen aan voor leven zoals we het kennen op aarde. "We zijn een stap dichter bij de vondst van buitenaards leven op aarde."

Lotte Beckers Enceladus is de zesde maan van Saturnus, met een stevig bevroren oppervlakte. Onder die ijslaag, zo weten we al een tijd, ligt een diepe oceaan met vloeibaar water. En in die ijslaag zitten scheuren waaruit een soort damp komt. Die damp, zo heeft NASA nu ontdekt, bestaat vooral uit waterstofmoleculen. En die waterstofmoleculen wijzen zeer waarschijnlijk op het bestaan van een soort geisers op de oceaanbodem. "Dat waterstof wijst op een potentiële chemische energiebron voor een of andere vorm van leven", zo stelt het Amerikaanse ruimteagentschap.