Wanneer je kinderen liever ziet dan je lief is

Kindermisbruik is wijdverbreid, maar blijft nagenoeg onzichtbaar. Volgens diverse onderzoeken wordt 80 à 90 procent van het seksueel misbruik niet gerapporteerd. Toen onlangs een advocaat een slachtoffer van Roger Vangheluwe “een fantast” noemde, werden bekende koppen Chris Dusauchoit (tv-presentator) en Valerie Van Peel (N-VA-Kamerlid) zo boos dat ze met hun eigen verhaal naar buiten kwamen over hoe ze als kind werden misbruikt. Zoals wel vaker volgde een ‘golf’ van andere slachtoffers die getuigden in de media. Als een etterende zweer die even openbarst. Maar daarna gaat iedereen weer zwijgen. Sommigen zullen er nooit over praten. En het misbruik gaat door.

Wat is seksueel kindermisbruik? Eigenlijk weten we met z’n allen weinig over kindermisbruik. Dat is problematisch, want wie niet goed weet of wil weten wat het is, hoe het ontstaat en wie verantwoordelijk is, heeft weinig slagkracht om er iets tegen te beginnen.

Volgens de strafwet omvat kindermisbruik alle seksuele handelingen met een kind jonger dan 16, dus ook een kind doen kijken naar seks of op een seksueel getinte manier aanraken of toespreken. Binnen de familie, tussen vader en dochter of oom en nichtje bijvoorbeeld, is het zelfs strafbaar tot 18 jaar. Ook binnen andere gezagsrelaties, tussen leraar en leerling bijvoorbeeld, kan de toestemming van een jongere die ouder is dan 16 in twijfel worden getrokken. Ook kinderporno kijken, bezitten of verspreiden is strafbaar. Bij kinderporno wordt een kind seksueel misbruikt voor de camera, en wie kinderporno kijkt zorgt ervoor dat de kinderporno-industrie floreert en er meer kinderen worden misbruikt. Onschuldige kinderporno bestaat niet.

Kindermisbruik komt overal voor Een eerste misverstand is dat kindermisbruik vrij uitzonderlijk is. We associëren het, zeker in België, met psychopaten zoals Marc Dutroux of afgesloten universa zoals de katholieke kerk. Niets is minder waar. Ongeveer een op de vijf meisjes en jongens, zo tonen rapporten van de Raad van Europa en de Wereldgezondheidsorganisatie, wordt direct of indirect geconfronteerd met seksueel grensoverschrijdend gedrag, zoals intimidatie, oneerbare voorstellen en blootstelling aan seksuele activiteiten.