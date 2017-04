Waarom nergens meer Turken 'ja' stemden dan in België

Op zich is het geen verrassing dat er in België massaal 'voor' gestemd is. Bij de verkiezingen in 2015 kreeg Erdogans partij AKP bijna 63 procent van de Belgische stemmen, bij een opkomst van 35 procent. Dit keer ligt de opkomst hoger, meer dan 60 procent, en bovendien schaarde 75 procent zich achter het standpunt van Erdogan.

Niet iedereen die voor de grondwetswijziging heeft gestemd, is ook een AKP-stemmer. De MHP, de derde grootste partij, toonde zich verdeeld in de aanloop van het referendum, maar bijvoorbeeld partijvoorzitter Bahçeli gaf zijn steun aan de plannen van Erdogan.