Waarom Apple in zijn kaarten laat kijken

"Apple heeft gewoon geen keuze", vertelt Yann-Michaël De Hauwere, data scientist en doctor in artificiële intelligentie (AI). "Wie erkend wil worden als specialist in artificiële intelligentie wil gepubliceerd worden tijdens NIPS en dat gaat niet als je alles geheim moet houden." NIPS is de 'Conference on Neural Information Processing Systems' en dat is de Champions League voor AI-specialisten. Zo publiceren alle AI-specialisten die Google rijk is regelmatig op de conferentie. Enkel academici met podiumvrees of een voorliefde voor geheime projecten zouden Google dus links laten liggen voor Apple. Fijn weetje: de man die het hele AI-project bij Apple in goeie banen leidt, Ruslan Salakhutdinov, publiceerde dit jaar al ettelijke papers bij NIPS.

'Met virtual reality, augmented reality en artificiële intelligentie dienen zich nieuwe krachtmetingen aan. Apple is niet van plan die te verliezen' Apple mag de laatste tijd dan wel wat van zijn innovatieve pluimen verloren hebben, het blijft een van de rijkste en meest invloedrijke bedrijven ter wereld. Het heeft het gevecht om de smartphones en de tablets gedomineerd, maar dat verzekert het bedrijf nog niet van eremetaal in andere disciplines. "Met virtual reality, augmented reality en artificiële intelligentie dienen zich nieuwe krachtmetingen aan. Apple is niet van plan die te verliezen", verzekert Dado Van Peteghem, co-auteur van onder andere Digitale Transformatie.

De rush naar superintelligente computers moet nog losbarsten, de rush naar talent is volop aan de gang. "Het delen van kennis over artificiële intelligentie is puur een manier om talent te laten weten dat kiezen voor Apple een heel goed idee is."

Wat doen de Chinezen? De precieze reden waarom Apple communiceert, zullen we waarschijnlijk nooit kennen. Maar wie een stapje terug zet, ziet een andere breuklijn ontstaan. Technologiesocioloog Ben Caudron stelt vast dat we vandaag in een multipolaire wereld leven, maar ziet steeds meer de macht verschuiven richting het Oosten. "De rush naar AI kun je vergelijken met de rush naar nucleaire kernenergie: the winner takes it all."

'De beslissing van Apple om meer open te communiceren, draagt bij tot een illusie van controle over artificiële intelligentie' Supercomputers kunnen heel verrijkend zijn, ze zullen problemen in een fractie van een seconde kunnen oplossen waar wij maanden over zouden doen. "De eerste, straffe toepassingen van artificiële intelligentie zullen waarschijnlijk militair zijn", vreest Caudron. Uiteindelijk zien de toepassingen in broekzak en huiskamer er vandaag vooral slim uit, maar dat zijn ze eigenlijk nog niet.