Vrouw springt in dichtgevroren meer om haar hond te redden

Een Britse vrouw is gisteren in Noord-Londen in een bevroren meer gesprongen om haar hondje te redden dat door het ijs was gezakt terwijl het achter een vogel aan jaagde. De temperatuur was rond de min zes graden op het moment dat de vrouw haar jas en schoenen uittrok en in het ijskoude water sprong.

Woman dives into lake despite freezing temperatures to rescue her doghttps://t.co/cOKKTsbXfe pic.twitter.com/7JWzIhnyeZ — Daily Mirror(@ DailyMirror) 24/01/17 01:00 Het lukte haar om haar hond naar de kant te lokken waar een voorbijganger het beestje uit het water kon halen. De vrouw werd vervolgens ook op het droge geholpen en kreeg droge kleren van iemand die in een naburig café werkte, waarna ze werd thuisgebracht.



Bitterkoud

Het is Groot-Brittannië momenteel bitterkoud met temperaturen tot min zes graden. Het vliegverkeer in de Londense luchthaven Heathrow ligt plat door het ijzige weer: voor de tweede dag op rij werden al honderd vluchten geannuleerd.