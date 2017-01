Vrij droge dag, maar veel regen tegen de avond

Vandaag is het in het oosten en in het centrum van het land meestal zwaarbewolkt met soms wat lichte neerslag en op de Hoge Ardennen is dat in de voormiddag eventueel smeltende sneeuw. In het westen, en later ook in het centrum, wordt het overwegend droog met afwisselend wolken en opklaringen. In de kuststreek is er soms meer bewolking met kans op een paar buien. In de loop van de namiddag komen meer wolken vanaf het westen. De maxima liggen tussen 1 en 4 graden in de Ardennen en tussen 5 en 8 graden elders.



Vanavond en vannacht wordt het snel overal zwaarbewolkt en trekt een vrij actieve regenzone van west naar oost. De meeste neerslag wordt over de noordelijke helft van het land verwacht. De minima komen uit tussen 1 en 6 graden. De zuidenwind is eerst matig en later soms vrij krachtig met rukwinden rond 60 km/h.



Morgen blijft het zwaarbewolkt met perioden van lichte regen of motregen en maxima tussen 4 graden in de Hoge Ardennen en 10 graden over het westen.



Van dinsdag tot donderdag volgen vaak wolkenvelden en soms opklaringen. Af en toe valt wat regen of een bui maar het is dikwijls droog. Het blijft zacht met dagtemperaturen tussen 5 en 12 graden.



Vrijdag en zaterdag vergroot de kans op regen vanaf het westen. Het gaat harder waaien en de maxima schommelen rond 9 of 10 graden in het centrum.