Voorzitter EU-Commissie over Franse verkiezingen: "Europa was voor het eerst de inzet"

"Gedurende decennia werd er niet over Europa gesproken. Hier stond het in het centrum van het debat. Degene die de Europese boodschap uitdroeg, is verkozen - precies omdat hij die boodschap uitdroeg", verwees Juncker naar Macron. "Maar zij die problemen hebben met Europa moeten ook worden gehoord", vulde hij aan. "Niet om hen blind te volgen in hun kritiek, maar wel om hen beter uit te leggen wat we doen." Voor een debat met extreemrechts ziet Juncker evenwel "geen enkele reden".



Harmonie

Zelf was Juncker gedurende decennia actief in de Luxemburgse politiek, en het was zijn pro-Europees pleidooi dat hem telkens weer verkiezingszeges opleverde, legde Juncker uit. "Je kunt de Europeanen er niet van overtuigen van Europa te houden, maar wel van in harmonie met Europa samen te leven. Dat betekent dat je Europa niet voortdurend moet beschimpen. (...) Zeggen dat Europa voor alles verantwoordelijk is, leidt tot foute opvattingen bij het publiek."