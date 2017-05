VN hebben 1,4 miljard dollar nodig voor vluchtelingen Zuid-Soedan

Volgens het vluchtelingenagentschap UNHCR en het World Food Programme (WFP) werd dit jaar voorlopig amper 14 procent ingezameld van het vooropgesteld bedrag voor het Zuid-Soedanese Refugee Response Plan.



Zuid-Soedan verkeert in een militair conflict sinds de breuk tussen president Salva Kiir en voormalig vicepresident Riek Machar escaleerde in december 2013. Het conflict belemmert de landbouw, waardoor 100.000 mensen honger lijden en miljoenen anderen afhankelijk zijn van voedselhulp.



"Het lijden van de Zuid-Soedanese burgers is gewoon onvoorstelbaar. Ze staan dicht bij de afgrond", aldus David Beasley, directeur van het Wereldvoedselprogramma (WFP). "Geweld ligt aan de basis van deze crisis. Hulpverleners geraken vaak niet tot bij de meest kwetsbare mensen die honger lijden. Velen sterven van ondervoeding en ziektes, terwijl nog meer mensen hun geboorteland ontvluchten om elders veiliger oorden op te zoeken."



De vluchtelingen zijn richting Oeganda, Soedan, Ethiopïe, Kenia, Congo en de Centraal-Afrikaanse Republiek gevlucht. Het merendeel -ongeveer 900.000 mensen- bevindt zich in Oeganda, waardoor de VN genoodzaakt is om daar de voedselrantsoenen voor vele mensen te verminderen.