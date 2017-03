Vlecht je gerecht: zo maak jij je eigen Paasbrood

Wat heb je nodig:

1 rol kant-en-klaar pizzadeeg

250 g varkens- en kalfsgehakt

1 sjalot, gesnipperd

150 g erwtjes (diepvries)

2 el gehakte peterselie

4 hardgekookte eieren

1 losgeklopt ei

peper en zout

olijfolie



Zo maak je het:

Stap 1: Verwarm de oven voor op 180°C. Verhit een scheutje olijfolie in een pan en bak het sjalotje glazig. Voeg het gehakt toe en bak rul. Meng er de erwtjes onder en laat nog 2 minuten meebakken. Voeg de peterselie toe en kruid met peper en zout. Laat afkoelen.

Stap 2: Rol het deeg met het bakpapier uit. Schep het gehaktmengsel in het midden van het deeg. Leg de eieren erop.

Stap 3: Snij met een scherp mes het deeg aan de zijkanten elke 2 cm in tot 1/2 cm van de vulling. Vlecht nu de reepjes om en om kruiselings over de vulling. Bestrijk met het ei.

Stap 4: Leg het brood met het bakpapier op een bakplaat, kruid met peper en zout en bak in 15 minuten goudbruin. Laat wat afkoelen en snij in plakken.