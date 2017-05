Vlaanderen krijgt 'peukentegels' van tabaksindustrie

Nieuw in de strijd tegen zwerfvuil: de #peukentegel. Je vindt de tegels aan CC De Adelberg en aan de bib in #lommel pic.twitter.com/6r1nNg4raP — Stad Lommel(@ stadlommel) 15/01/17 01:00

Vlaams minister van Leefmilieu Joke Schauvliege (CD&V) is met de tabaksindustrie overeengekomen om de peukentegel in heel Vlaanderen te introduceren om zo de strijd aan te gaan tegen de bijna 18.000 ton zwerfafval langs onze wegen.



Zwerfafval

De tabaksindustrie financiert de installatie van in totaal zo'n duizend peukentegels in Vlaanderen. De lokale besturen beslissen over de locaties. De tabaksindustrie wil op die manier haar steentje bijdragen aan het voorkomen van zwerfafval. Het opruimen ervan kost de Vlaamse belastingbetaler jaarlijks zo'n 60 miljoen euro.



Nut

Schauvliege wil wel nog afwachten hoe gereageerd wordt op de peukentegels, want ze mogen mensen er niet toe aanzetten om afval op de grond te gooien. Maar wanneer de peukentegels hun nut hebben bewezen, wil de minister er nog veel meer laten installeren. "Bijvoorbeeld als standaardonderdeel, wanneer er ergens een nieuwe bushalte wordt ingericht", aldus Schauvliege.