1. Een procedure van afzetting

Meer dan een derde van de Amerikanen is momenteel voorstander van een zogenaamde impeachment. Volgens de grondwet is een gewone meerderheid van het Huis van Afgevaardigden voldoende om een president af te zetten indien die zich schuldig maakte aan verraad, omkoping of een “ernstige misdaad of misdrijf”. Vervolgens moet de Senaat met een twee derde meerderheid de president effectief veroordelen.