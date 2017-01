Vier dingen die virtual reality dringend nodig heeft

Hardware- en softwarebedrijven hebben in 2016 gezamenlijk 2,5 miljard euro verdiend aan VR-producten, zegt de in videogames en consumententechnologie gespecialiseerde zakenbank Digi-Capital.

Nu de Oculus Rift, HTC Vive, PlayStation VR en Samsung Galaxy VR enkele maanden op de markt zijn, beginnen partijen die een belang hadden in die lancering hun eerste balans op te maken. Voor sommige was die positief, zoals voor de Amerikaanse indie-gamestudio Owlchemy Labs, die inmiddels 2,8 miljoen euro verdiende aan zijn VR-game Job Simulator.

Niet kwaad, maar het was lager dan de verwachtingen: oorspronkelijk werd er gedacht dat de VR-markt vorig jaar een miljard euro méér waard zou zijn. Marktstudiebureau Superdata Research dacht eerst dat er tegen eind december zo'n 2,6 miljoen PlayStation VR's zouden verkocht zijn, het toestel waarvan het meeste werd verwacht, maar moest dat cijfer snel bijstellen naar 750.000. VR is, kortom, geen onverdeeld succes, en er moeten een paar dingen gebeuren om dat om te keren.

Wie een VR-bril opzet, ziet de virtuele wereld door een raster. Dat komt omdat de beeldresolutie van het scherm in de huidige generatie brillen nog te laag is.

VR is, om het zacht uit te drukken, prijzig: de HTC Vive gaat voor zo'n 900 euro over de toonbank, de Oculus Rift wordt voor 700 euro verkocht, en op de PlayStation VR staat een prijskaartje van 400 euro.

Bovendien legt u voor de computerhardware die ervoor nodig is ook een paar honderd euro neer. Geen wonder dat een eenvoudigere maar veel goedkopere oplossing, zoals de Samsung Galaxy Gear VR (100 euro), wel goed verkoopt: fabrikant Samsung sleet er ondertussen al meer dan 5 miljoen exemplaren van.

3. Snel, een 'killer application'!

De meeste VR-games die vorig jaar op de markt kwamen, waren een mislukking. Sony PlayStation sloot onlangs nog zijn gamestudio Guerrilla Cambridge na de teleurstellende verkopen van diens VR-schietgame Rigs. De ervaring die de meeste VR-games van het moment leveren is dan ook bijzonder summier, en er is nog geen enkele game of toepassing die van het hebben van een VR-bril een absolute must maakt.

Maar er wordt veel verwacht van dingen die eraan komen: de voor volgende week verwachte game Resident Evil 7 is de eerste die desgewenst volledig in virtuele realiteit te spelen is.