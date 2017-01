Verwerk je restjes van de feestdis in deze snelle maaltijdsoep

Wat heb je nodig:

1,5 l water

3 groentebouillonblokjes

125 g rijst

300 g soepgroenten naar keuze, in blokjes (bv prei, selder, ui en groene kool)

4 eieren

400 g kipfilet

3 el gehakte peterselie

2 lente-uien, fijngesneden

olijfolie extra vierge

peper en zout



Zo maak je het:

Stap 1: Breng het water aan de kook en voeg de bouillonblokjes toe. Voeg de groenten en de rijst toe en laat 12 minuten pruttelen.

Stap 2: Kook ondertussen de eieren hard. Kruid de kipfilet met peper en zout en bak ze in olijfolie goudbruin. Snij in reepjes en leg ze in de soep.

Stap 3: Verdeel de soep over de borden. Pel de eieren en snij ze in kwarten. Leg ze op de soep. Garneer de soep met de peterselie en de lente-ui.