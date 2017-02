Verstuur 'Liefde' van Het Zesde Metaal als valentijnsgeschenk

Let wél! De actie is alleen vandaag geldig. Morgen wordt de website alweer afgesloten, want laten we eerlijk wezen: eeuwige liefde bestaat ook niet.

Via onderstaand formilier kan elke lezer de nieuwe single eigenhandig versturen. De ontvanger - uw geliefde of u zélf in het geval van eenzame zelfliefde - krijgt daarop een elegante mail, met een gratis downloadlink voor de track.

"Der wordt nog altijd min geskid dan dat er wordt getrouwd", zingt Wannes Cappelle in 'Naar De Wuppe' - een vrij cynisch statement van Het Zesde Metaal op een plaat die ook al een beladen titel meekreeg . 'Liefde' biedt in dat geval vrij teder wederwoord. "Toen we het nummer schreven, hielden we 'Serpentine' van dEUS in het achterhoofd", legt Cappelle uit. "We wilden een song in die sfeer maken. Qua arrangement is het uiteindelijk toch anders gaan klinken, maar het is wel een teder nummer gebleven. Dat moest ook wel: 'liefde' is een woord waar je best niet te onbedachtzaam mee strooit."

Voor het klefheidsalarm op een dag als deze zou afgaan bij u: achter de titel gaat natuurlijk méér schuil dan de ongenaakbare liefde alleen. Zo gaat de song in feite over ontmaagding.

een beetje stiller, houd uw adem in

mijn ouders zijn thuis, zie dat ze ons niet vinden

voorzichtig

voorzichtig

normaalgesproken komen ze hier niet binnen

maar dat vertrouwen heb ik moeten winnen

"Het is een ode aan de liefde, en aan de ontdekking van de lijfelijke liefde - wat toch één van de meest fantastische zaken is die je kunt meemaken in het leven. Als tiener heb je daar allerhande voorstellingen over en verwachtingen bij, en als het dan zover is, doe je het in het geniep. Je ouders mogen er niets van weten, wat het gevoel geeft dat je de grootste misdaad denkbaar pleegt."

Het zou ons niet verbazen als Cappelle het soort romanticus was dat mixtapes samenstelde om indruk te maken op de liefdes van zijn leven. "Eigenlijk valt dat nogal tegen", grinnikt hij. "Ik ben meer het soort romanticus dat het liefst naar break-up songs luistert. Mijn vrouw en ik zijn allebei niet zo thuis in de romantiek, trouwens. Zo kwamen we er deze week toevallig achter dat we veertien jaar samen zijn. We waren dat allebei stomweg vergeten. (lacht) Wat die mixtapes betreft: ik ben eigenlijk ook niet zo’n ongelooflijke muziekkenner, wat van mij overigens de allerslechtste dj ter wereld maakt. Ik heb wel vaak mixtapes gekrégen. Onlangs vond ik nog zo’n cassette terug, van een ex-liefje. Heel bijzonder om naar terug te luisteren, met liedjes van U2 en R.E.M. Eén van de groepen die ik op die manier ontdekt heb, was Spain."