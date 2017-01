Veggie friday: rijstschotel met champignons

Wat heb je nodig:

500 g witte champignons, in stukken gesneden

3 wortelen, in kleine blokjes

1 ui, fijngesneden

2 el olijfolie

250 g rijst

1 l groentebouillon (1 blokje groentebouillon + 1 liter water)

2 lente-uien, fijngesneden

2 teentjes look, geperst

1 tl paprikapoeder

enkele takjes tijm

peper en zout



Zo maak je het:

Stap 1: Kook de rijst in de groentebouillon gaar

Stap 2: Stoof de ui en de look aan in de olijfolie.

Stap 3: Voeg er de paddenstoelen en de wortels aan toe. Laat 10 minuten bakken op een zacht vuur. Kruid met peper, zout en paprikapoeder.

Stap 4: Meng de rijst onder de paddenstoelen en de wortels. Werk af met verse tijm en lente-ui.



Tip: Voeg extra kruiden toe zoals salie en peterselie.