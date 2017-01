Veggie dinsdag: de lekkerste gevulde aubergines

Wat heb je nodig:

4 kleine aubergines

1 grote zoete aardappel, in blokjes

100 g rijst

1 tomaat, in blokjes

150 g feta

1 ui, gesnipperd

1 teentje look, geperst

2 el platte peterselie, gehakt + extra om te garneren

2 el verse tijmblaadjes

2 el gehakte munt

olijfolie extra vierge

peper en zout



Zo maak je het:

Stap 1: Verwarm de oven op 180ºC. Kook de rijst beetgaar in licht gezouten water. Halveer de aubergines in de lengte en lepel er het vruchtvlees uit. Schik de halve aubergines in een ovenschaal.

Stap 2: Fruit de ui met de look in wat olijfolie. Voeg de aardappelblokjes, tomatenblokjes en het vruchtvlees van de aubergine toe en laat 10 minuten mee stoven. Doe er de rijst en de kruiden bij en schep om. Kruid met peper en zout.

Stap 3: Vul de aubergines met het rijstmengsel. Brokkel er de fetakaas over en bedruppel met olijfolie. Zet 25 minuten in de oven. Strooi er net voor het serveren nog wat gehakte peterselie over.