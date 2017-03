Varken deluxe: gepaneerde Ardeense oesters met kruidenkaas

Wat heb je nodig:

4 Ardeense oesters

1 rode paprika, in kleine blokjes

100 g bloem

100 g paneermeel

1 ei, geklutst

500 g voorgekookte aardappeltjes

2 el gehakte peterselie

olijfolie

peper en zout



Voor de saus:

30 g bloem

30 g boter

4 dl groentebouillon

120 g zure room

2 el gehakte basilicumblaadjes

2 el platte peterselie, gehakt

2 el gehakte bieslook

1 el citroensap



Zo maak je het:

Stap 1: Kruid de oesters met peper en zout. Wentel ze eerst door de bloem, dan door het geklutst ei en tot slot door het paneermeel.

Stap 2: Verwarm wat olijfolie in een koekenpan en bak het vlees langs beide kanten goudbruin.

Stap 3: Smelt voor de saus de boter in een steelpan en roer er de bloem door. Blus met de bouillon en blijf roeren tot de saus begint in te dikken. Roer de zure room door het mengsel. Roer er de gehakte kruiden door en zet het vuur uit. Breng de saus op smaak met het citroensap, peper en zout.

Stap 4: Bak de aardappeltjes samen met de paprika in hete olie. Kruid met de peterselie, peper en zout.

Stap 5: Verdeel het vlees over de borden, druppel er wat van de saus over en serveer er de aardappeltjes bij.