Vanaf volgend jaar zetten we overal in Vlaanderen roze zak buiten

Vorig jaar werd exact 14.6775 ton gemengde plastics verzameld in Vlaanderen, meestal door gebruik van de roze zak. "Vijftien procent van de restfractie bestaat uit kunststof, door deze te recycleren verkleinen we onze afvalberg enorm", zegt ze.



Het inzamelen van gemend plastic, dus plastic dat niet in de blauwe PMD-zak thuishoort zoals botervlootjes, plastic zakjes, groentenschaaltjes of bloempotjes, begon zo'n 25 jaar geleden via het containerpark. Sinds 2010, bij de invoering van de roze zak in sommige gemeenten, is de hoeveelheid ingezameld plastic enorm toegenomen. Vorig jaar werd bijna 15.000 ton gemengd plastic ingezameld waarvan zo'n 97 procent kan worden gerecycleerd, zo blijkt uit cijfers van ECO-oh! , het enige recyclagebedrijf in ons land dat dit plastic verwerkt.



Momenteel lopen twee proefprojecten in Vlaanderen: eentje met de roze zak en eentje met de paarse zak, waarin mensen geen onderscheid meer moeten maken tussen wat in de PMD-zak mag en wat niet. "Tegen eind dit jaar wordt bekeken welke inzameling het vlotst verloopt en vanaf volgend jaar zal worden ingevoerd in de rest van Vlaanderen", aldus minister Schauvliege.



Geen afval maar grondstof

"Inmiddels is ECO-oh! aan de slag gegaan met het gerecycleerd plastic en hebben zij een gamma aan straat- en tuinmeubilair ontwikkeld dat volledig is gemaakt uit gerecycleerd plastic. We moeten restplastic niet meer bekijken als afvalproduct maar als grondstof."



Van 4 tot 9 april wordt tijdens de Designweek 2017 in Milaan een bank van ECO-oh! voorgesteld waarin de inhoud van 43 roze zakken werd verwerkt.